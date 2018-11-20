Без сюрпризов. Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье 20 ноября

Из-за облаков временами будет выглядывать солнце, а столбики термометров устремятся к нулю.

Сегодня синоптическая ситуация в Московском регионе будет обусловлена прохождением тёплого фронта на фоне повышенного атмосферного давления, благодаря чему вероятность осадков минимальна. Об этом информирует погодный центр "Фобос".

— Днём облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3–8 метров в секунду. Максимальная температура в Москве — около 0 °С, в Московской области –3...+2 °С.

Относительная влажность воздуха составит 60–65%. Атмосферное давление покажет небольшое падение и составит 753 мм рт. ст. — немного выше нормы.

Ранее синоптики рассказали, когда жителям региона стоит ожидать русскую зиму с сильными морозами и снегом.