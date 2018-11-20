Быстрее "Сапсана". РЖД разработали концепт российского высокоскоростного поезда

Состав будет эксплуатироваться на высокоскоростной магистрали Москва — Казань, начало строительства которой запланировано на 2019 год.

Российские железные дороги на выставке "Транспорт России", которая пройдёт 20–22 ноября, покажут концепт первого российского высокоскоростного поезда. Об этом сообщили в дочерней компании РЖД "Скоростные магистрали".

Ожидается, что новый поезд будет эксплуатироваться на высокоскоростной магистрали Москва — Казань, начало строительства которой запланировано на 2019 год.

Отмечается, что двенадцативагонный электропоезд с распределённой тягой, который будет состоять из шести моторных и шести немоторных вагонов, предназначен для пассажироперевозок с конструкционной скоростью 360 километров в час, в то время как конструкционная скорость поездов типа "Сапсан" составляет 250 километров в час.

Предусмотрена эксплуатация при температуре от –50 °C до +40 °C.

Компоновка салонов представлена одним вагоном первого класса, одним вагоном бизнес-класса, одним вагоном-бистро, четырьмя вагонами экономкласса и пятью туристическими вагонами. Общее число мест в поезде составляет 682 плюс 40 мест в вагоне-бистро.

Для выбора производителя будет объявлен открытый конкурс.