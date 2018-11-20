В Каталонии поезд сошёл с рельсов: один погиб и 10 пострадали

В Каталонии поезд сошёл с рельсов. Один человек погиб, ещё десять получили различные травмы, сообщает газета Vanguardia. По данным СМИ, среди пострадавших пятеро подростков.

Primeres imatges del descarrilament d'un tren de Rodalies a Vacarisses que ha provocat un mort i cinc ferits https://t.co/AaQ0p2IN6A pic.twitter.com/bHKmoj9Hm9 — 324.cat (@324cat) 20 ноября 2018 г.

ЧП случилось на перегоне между городами Тарраса и Манреса рано утром. С путей сошли два последних вагона пригородного поезда. Причина неизвестна.

Предварительно рассматривается версия, что поезд сошёл с рельсов