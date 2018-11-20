Суд по делу о лишении прав тренера "Енисея" Аленичева пройдёт в течение месяца

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Суд по делу о лишении прав тренера "Енисея" Аленичева пройдёт в течение месяца

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Дмитрий Аленичев. Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Наставнику красноярской команды грозит лишение водительских прав сроком на два года.

Заседание суда по делу о лишении водительских прав главного тренера футбольного клуба "Енисей" Дмитрия Аленичева состоится в течение месяца. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Суд должен состояться в течение месяца. Заседание состоится в Кировском суде, — говорится в сообщении агентства.

Напомним, главного тренера футбольного клуба "Енисей" Дмитрия Аленичева поймали пьяным за рулём в Красноярске в ночь на 19 ноября. Позднее в ГИБДД подтвердили факт задержания Аленичева, однако не уточнили, был ли он в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе "Енисея" отказались комментировать этот инцидент до заседания суда. Сам Аленичев заявил, что данная ситуация спровоцирована недоброжелателями, чтобы опорочить его репутацию.

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