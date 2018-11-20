Водители смогут оформить ДТП через мобильное приложение

Нововведение позволит автолюбителям отказаться от описания повреждений на бумажных носителях.

В России появится мобильное приложение, с помощью которого водители смогут оформлять ДТП. Об этом "Известиям" рассказал глава департамента научно-технической деятельности "Ростеха" Борис Ионов.

Отмечается, что программа будет сопоставлять фотографии с места аварии с теми, которые будут сделаны при получении электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС). Это позволит автолюбителям отказаться от описания повреждений на бумажных носителях. Для того чтобы данная функция работала на ранее зарегистрированном автомобиле, оператору техосмотра будет необходимо сфотографировать его по определённым стандартам, а после отсканировать документы на машину.

ЭПТС станет обязательным с ноября 2019 года. В дальнейшем будет разработана система по оформлению европротокола на базе мобильного приложения по электронным паспортам. Приложение, которое сможет загрузить каждый водитель, при аварии будет автоматически фиксировать повреждения, сопоставляя имеющиеся снимки.

При этом эксперты считают, что приложение сможет быть полезным, если оно сможет корректно определять дефекты в тёмное время суток или же когда автомобиль грязный. Однако с программой водителям станет легче отстоять свои права в спорах со страховщиками.