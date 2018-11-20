Под угрозой 5,5 млрд человек. Учёные назвали страны с самым грязным воздухом

Между тем загрязнённая окружающая среда является одной из главных причин развития болезни Альцгеймера в раннем возрасте.

Учёные из Института энергетической политики Чикагского университета провели исследование и определили страны с самым грязным воздухом. Результаты опубликовал телеканал NDTV.

На основе анализа данных, которые были получены со спутников, странами с самым грязным воздухом стали Непал и Индия. Загрязнённость воздуха в этих странах сокращает жизнь местных жителей примерно на четыре года, а, к примеру, в индийских штатах Бихар, Уттар-Прадеш — вообще на шесть.

Исследователи отметили, что в регионах, где степень загрязнения воздуха превышает нормы Всемирной организации здравоохранения, проживает около 5,5 миллиарда человек.

Между тем, как ранее писал Лайф, страной с самым чистым воздухом признана Швеция — скандинавы, по мнению учёных, дальше остальных продвинулись в утилизации мусора, фильтрации сточных вод и во многих других вопросах.

Ещё раньше учёные из Шанхая доказали, что одной из главных причин развития болезни Альцгеймера в раннем возрасте становится загрязнённый воздух.