Названа самая востребованная станция Солнцевской линии метро

Запуск новой линии метро улучшил транспортную доступность восьми столичных районов с общим населением около миллиона человек.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов назвал самые востребованные у пассажиров станции Солнцевской линии столичного метро.

Самой популярной станцией нового радиуса стала "Новопеределкино". С момента открытия в конце августа ею воспользовалось около миллиона пассажиров. На втором месте — "Рассказовка", на третьем — "Солнцево".

— По нашим подсчётам, благодаря открытию нового участка Солнцевской линии на метро пересело более 30 тысяч человек. Часть из них — автомобилисты, которые предпочли подземку личному транспорту, — приводит слова Ликсутова официальный портал мэра Москвы.

В общей сложности новыми станциям жёлтой ветки в сутки пользуется более 87 тысяч человек, что на 20 процентов больше, чем в сентябре. Кроме того, новый участок метро позволил улучшить транспортную доступность для жителей восьми районов с общим населением в 700 тысяч человек. Путь до центра города и обратно для них сократился практически на час.

Участок Солнцевской линии метро от "Мичуринского проспекта" до "Рассказовки" открылся 30 августа. В него вошли семь станций. В дальнейшем линию планируется продлить до аэропорта Внуково.