СКР возбудил ещё два уголовных дела по фактам обстрелов в Донбассе

Украинские военные прицельно атаковали из огнестрельного оружия объекты гражданской инфраструктуры.

Следственный комитет России возбудил ещё два уголовных дела по фактам обстрелов Вооружёнными силами Украины мирного населения в Донбассе. Об этом рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко, слова которой приводятся на сайте ведомства.

— Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса России ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ"), — отметила она.

Отмечается, что 14 ноября украинские военные, "выполняя заведомо преступные приказы", прицельно атаковали из огнестрельного оружия объекты гражданской инфраструктуры, не являющиеся военной целью. Обстрел вёлся по улице Крылова в посёлке Марьевка Луганской Народной республики.

Также 15 ноября 2018 года ВСУ в районе посёлка Травневое произвели обстрел из тяжёлых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в посёлке Гольмовском.

В результате были ранены два мирных жителя.