Выследила и сдала полиции. Беременная волгоградка помогла задержать вора — видео

Для героини истории, которая уже много лет работает в сфере торговли, это был не первый подобный случай.

В Волгограде беременная местная жительница помогла задержать грабителя, которого заметила в одном из городских супермаркетов. Об этом сообщает "Вести.ru".

Известно, что Марина Налимова до того, как уйти в декретный отпуск, сама работала в этом магазине. Заметив между стеллажами подозрительного покупателя, который решил уйти и не заплатить, она сразу же бросилась за ним.

— Я за ним побежала на улицу, шёл впереди мужчина, оказался, на моё счастье, сотрудник полиции, я ему крикнула, чтобы он помог задержать этого мужчину, он его завалил, — заявила Марина Налимова.

В магазин она вернулась с рюкзаком вора, в котором обнаружила две бутылки вина. Женщина также отметила, что для неё это было не первое задержание, так как она долгое время работает в сфере торговли.