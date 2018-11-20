Выследила и сдала полиции. Беременная волгоградка помогла задержать вора — видео

В Волгограде беременная местная жительница помогла задержать грабителя, которого заметила в одном из городских супермаркетов. Об этом сообщает "Вести.ru".
Известно, что Марина Налимова до того, как уйти в декретный отпуск, сама работала в этом магазине. Заметив между стеллажами подозрительного покупателя, который решил уйти и не заплатить, она сразу же бросилась за ним.
— Я за ним побежала на улицу, шёл впереди мужчина, оказался, на моё счастье, сотрудник полиции, я ему крикнула, чтобы он помог задержать этого мужчину, он его завалил, — заявила Марина Налимова.
В магазин она вернулась с рюкзаком вора, в котором обнаружила две бутылки вина. Женщина также отметила, что для неё это было не первое задержание, так как она долгое время работает в сфере торговли.
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