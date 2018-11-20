Обвинили в рэкете. Рэпер 6ix9ine может сесть в тюрьму до конца жизни

Исполнителя поместили под арест. Более того, суд отказался выпустить музыканта под залог.

Даниэль Эрнандес, также известный как рэпер Tekashi 6ix9ine, задержан полицией и помещён под арест. Как сообщает TMZ, ему было предъявлено шесть обвинений, в том числе в незаконном хранении оружия и рэкете.

Исполнитель подозревается в нападении на членов враждебной банды в Нью-Йорке в апреле нынешнего года. При обыске у него дома были обнаружены пистолет и улики, подтверждающие его причастность к этому преступлению. Из-за этого судья отказался выпустить рэпера под залог.

Кроме того, обвинения были выдвинуты менеджеру артиста и двум членам банды Nine Trey Bloods, в которую якобы входит рэпер. 22-летнему Эрнандесу грозит от 25 лет до пожизненного заключения.