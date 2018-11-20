Более миллиона россиян подали заявки на конкурсы "Россия — страна возможностей"

Приём заявок ещё не завершён, регистрация на некоторые проекты продолжается до сих пор.

Количество граждан РФ, подавших заявки на участие во флагманских конкурсах автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей", превысило 1,2 миллиона. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что число участников растёт на всех платформах конкурса. Так, на "Лидеров России" подали заявку около 230 тысяч человек — на 30 тысяч больше, чем в прошлом году.

В "Моём первом бизнесе" зарегистрировано более 640 тысяч школьников Российской Федерации. В 2017–2018 годах заявки подали только 408 тысяч человек. В олимпиаде "Я — профессионал" будет принимать участие более 400 тысяч студентов. В региональных мероприятиях "Абилимпикс" участвовали девять тысяч человек.

Руководитель АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров рассказал, что приём заявок ещё не завершён. Регистрация на некоторые проекты продолжается.

Организация была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Её основными целями является создание условий для самореализации россиян.