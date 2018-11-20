Известный литовский режиссёр Някрошюс умер за сутки до своего дня рождения

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Известный литовский режиссёр Някрошюс умер за сутки до своего дня рождения

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Уже завтра основателю театра "Мяно фортас" должно было исполниться 66 лет, однако в ночь на вторник он скончался в больнице.

Известный литовский режиссёр Эймунтас Някрошюс скончался в возрасте 65 лет. Он ушел из жизни за сутки до своего дня рождения, оно у него 21 ноября. О кончине лауреата Государственной премии Литовской ССР сообщил его родственник Арвидас Някрошюс.

Театральный режиссёр скончался в ночь на вторник в больнице. Причина смерти пока не известна.

Някрошюс основал собственный театр "Мяно фортас". Кроме того, он является обладателем многих премий, в том числе Национальной премии Литвы в области культуры и искусства.

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