Аудиторы проанализируют, как проводились конкурсы на выделение денег и какова была их доступность.

Счётная палата проверит деятельность Фонда кино за последние три года. Об этом сообщил аудитор Михаил Мень в интервью ТАСС.

По его словам, проверка была инициирована после обращения министра культуры Владимира Мединского. Она запланирована на 2019 год. Аудиторы проверят прозрачность алгоритма выделения средств на производство фильмов.

— Были обращения по поводу того, что уж очень узок круг людей, которые выигрывают госфинансирование. Проанализируем, как проводились конкурсы, какова была их доступность, — рассказал Мень.

Он добавил, что проверка коснётся всех фильмов, в которые были инвестированы бюджетные средства за последние три года, в том числе картина Тиграна Кеосаяна "Крымский мост. Сделано с любовью".