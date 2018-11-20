В РЖД рассказали, когда новые плацкарты станут доступны для пассажиров

Компании предстоит определить, на каких маршрутах они появятся, а в дальнейшем будут собраны отзывы пассажиров.

Плацкартные вагоны нового образца могут перевезти первых пассажиров в декабре 2018-го — январе 2019 года. Об этом на конференции "Транспорт России" рассказал генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов.

— В ближайшее время мы планируем создать уже полномасштабный образец и, как уверяют нас представители "Вагонреммаша", разработчика данной концепции, уже в декабре первый вагон поступит в "Федеральную пассажирскую компанию", — отметил Иванов.

Он также подчеркнул, что сейчас будут определены маршруты, на которых появятся новые плацкарты. Их выход на маршруты планирует в конце текущего — начале следующего года.

В планах ФПК также собрать отзывы пассажиров о новинке и на их основании принять решение о тиражировании вагонов нового образца.

Ранее Лайф сообщал, что РЖД провёл первую экскурсию по новому плацкарту на международной выставке "Транспорт России".