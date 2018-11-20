Плацкарт нормального человека. РЖД провели экскурсию по новому вагону — видео

Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, а полки — в серых с красными подголовниками. Столики и перегородки получили цвет светлого дерева.

Для журналистов провели экскурсию по новому плацкартному вагону. Макет "плацкарта нормального человека" расположен на международной выставке "Транспорт России", которая открывается в Гостином Дворе.

Дизайн совершенно новый — как и сообщалось ранее, полки с подголовниками, места оборудованы шторками. Первые посетители уже успели посидеть на них и закрыться шторкой от других пассажиров.

Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, а полки — в серых с красными подголовниками. Столики и перегородки — цвета светлого дерева. Новый плацкарт также оборудован розетками.

Представители РЖД отмечают, что разница между новыми и старыми вагонами ощутима. Сообщается, что стоимость билета не изменится.

Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозеров анонсировал создание на базе общих и плацкартных вагонов — новых, капсульного типа, в которых будут установлены даже вендинговые автоматы.