В Норильске из-за метели закрылся аэропорт

С 19 ноября на Таймырском полуострове действует штормовое предупреждение, из-за которого ГИБДД приняла решение запретить движение транспорта на некоторых дорогах вблизи Норильска.

Норильский аэропорт "Алыкель" закрыли из-за метели. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на справочное бюро аэропорта.

Из-за неблагоприятных метеоусловий было задержано несколько рейсов. Так, например, рейс Москва — Норильск задержан в Нижневартовске до 21 ноября. В настоящий момент идёт очистка взлётно-посадочной полосы.

С 19 ноября на Таймыре действует штормовое предупреждение. Видимость на дорогах — менее тысячи метров. Скорость ветра — 19−24 м/с.

Кроме того, ГИБДД приняла решение временно запретить движение всех видов транспорта на автодорогах Норильск–Кайеркан–Алыкель и Дудинка–Алыкель.