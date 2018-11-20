Водители с еврономерами заблокировали дороги в Киеве и ещё в 46 городах Украины

Водители автомобилей с европейскими номерами перекрыли центр украинской столицы и пикетируют возле здания администрации президента Украины и Верховной рады. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Владельцы автомобилей стоят с плакатами "Отменить акциз!", "Автомобиль — не роскошь", "Ветировать законы № 8477 и № 8488!". Таким образом водители хотят добиться отмены закона о легализации подержанных транспортных средств, ввезённых из-за границы.
Акция была организована по инициативе организации "Автоевросила". Она также проходит в 46 украинских городах.
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