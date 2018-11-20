Водители с еврономерами заблокировали дороги в Киеве и ещё в 46 городах Украины

Читайте также

Водители с еврономерами заблокировали дороги в Киеве и ещё в 46 городах Украины

0

Фото: © Facebook / Авто Евро Сила

Автомобилисты требуют отмены закона о легализации подержанных транспортных средств, ввезённых из-за границы.

Водители автомобилей с европейскими номерами перекрыли центр украинской столицы и пикетируют возле здания администрации президента Украины и Верховной рады. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Владельцы автомобилей стоят с плакатами "Отменить акциз!", "Автомобиль — не роскошь", "Ветировать законы № 8477 и № 8488!". Таким образом водители хотят добиться отмены закона о легализации подержанных транспортных средств, ввезённых из-за границы.

Акция была организована по инициативе организации "Автоевросила". Она также проходит в 46 украинских городах.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×