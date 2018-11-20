Всем выйти из сумрака. В Москве предложили создать реестр лжемагов и колдунов

По мнению столичного парламента, таким образом можно будет "фильтровать нормальных людей от жуликов".

В Мосгордуме предложили создать реестр лжемагов, а всех экстрасенсов объединить в профессиональную ассоциацию. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на инициатора предложения — председателя комиссии столичного парламента по делам общественных объединений и религиозных организаций Антона Палеева.

— Среди них должна появиться профессиональная ассоциация, которая будет фильтровать нормальных людей от жуликов, — сказал Палеев.

По словам политика, ассоциация сможет оценивать различные действия людей с "паранормальными способностями", что позволит клиентам решать, стоит ли пользоваться их услугами или нет.

— Неплохо бы в Москве к сегодняшнему дню уже иметь реестр, где надо публиковать нерадивых аферистов, чтобы люди могли зайти на сайт и посмотреть, честный это человек или жулик, — отметил московский парламентарий.

По его мнению, подобные меры помогут дать правовую оценку действиям магов и экстрасенсов.