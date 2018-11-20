Лакомства, подарки, ёлки. В "Аптекарском огороде" пройдёт рождественская ярмарка

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" с 24 ноября откроет рождественскую ярмарку. Об этом сообщает официальный "инстаграм" заведения.
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СВЕРШИЛОСЬ! С 24 ноября до 13 января в "Аптекарском огороде" — грандиозная РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА с вкусными лакомствами, напитками, новогодними подарками, ёлочным базаром, выступлениями артистов, благотворительными мероприятиями, конкурсами и многим другим. ⠀ Вокруг всего Сада вырастет волшебное новогоднее царство с заснеженными рождественскими домиками, яркими огнями, чудесной музыкой и праздничной атмосферой тепла, любви и веселья. ⠀ Что ждёт гостей? Вкуснейшие напитки — глинтвейн, пунш, ягодный чай, конфеты, шоколад, наборы полезных фруктовых чипсов, рождественские и новогодние подарки, ёлочные игрушки, магниты, шарфы и бесконечное множество приятных сюрпризов. ⠀ В день открытия 24 ноября — подарки и сюрпризы с утра до вечера + скидка 10% на всю продукцию до 14.00. ⠀ В 20.00 — Тропический концерт "Магия" с диско, соулом, эклектичным попом и фанком в исполнении ансамбля Secret Atelier и звезды шоу "Голос" Светланы Жаворонковой в самых красивых джунглях России, закрытых для обычного посещения. ⠀ Время работы ярмарки: в выходные и праздники — с 10.00 до 21.00, в будни — с 13.00 до 20.00. ⠀ Ёлочный базар с эффектными, необычными и уютными деревьями откроется в 20-х числах декабря — вместе с Фестивалем "Тропическая зима". ⠀ В окнах каждого ярмарочного домика — тёплый свет, аппетитные ароматы, добрые улыбки, красочные дары Рождества и Нового года, гостеприимство, домашний уют. ⠀ ЖДЁМ ВСЕХ! #аптекарскийогород #праздник #Рождество #Новыйгод #ярмарка #елка #елки #пунш #глинтвейн #ботаническийсадмгу #мгу #москва #москва24 #ботаническийсад #цветы #кудапойтивмоскве #новыйгод2019 #базар #рождественскаяярмарка #проспектмира #подарки #шоколад #moscow #christmas #forilovemsk #moscowmap #kudago
Как сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова, подобное мероприятие пройдёт впервые за 312 лет истории "Аптекарского огорода". Гостей ждут вкусные лакомства и напитки, новогодние подарки, а также выступления артистов и благотворительные акции. В 20-х числах декабря вместе с фестивалем "Тропическая зима" откроется ёлочный базар.
— Вокруг всего "Аптекарского огорода" вырастет волшебное новогоднее царство с заснеженными рождественскими домиками, яркими огнями, чудесной музыкой и праздничной атмосферой тепла, любви и веселья, — отметила Архипова.
Ярмарка продлится как минимум до 13 января 2019 года. Одной из её задач станет создание праздничной атмосферы для жителей и гостей столицы.
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