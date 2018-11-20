Лакомства, подарки, ёлки. В "Аптекарском огороде" пройдёт рождественская ярмарка

Гостям предложат отведать вкуснейшие напитки, насладиться выступлениями артистов и поучаствовать в благотворительных мероприятиях.

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" с 24 ноября откроет рождественскую ярмарку. Об этом сообщает официальный "инстаграм" заведения.

Как сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова, подобное мероприятие пройдёт впервые за 312 лет истории "Аптекарского огорода". Гостей ждут вкусные лакомства и напитки, новогодние подарки, а также выступления артистов и благотворительные акции. В 20-х числах декабря вместе с фестивалем "Тропическая зима" откроется ёлочный базар.

— Вокруг всего "Аптекарского огорода" вырастет волшебное новогоднее царство с заснеженными рождественскими домиками, яркими огнями, чудесной музыкой и праздничной атмосферой тепла, любви и веселья, — отметила Архипова.

Ярмарка продлится как минимум до 13 января 2019 года. Одной из её задач станет создание праздничной атмосферы для жителей и гостей столицы.