"Не чихает, не сопит". Омбудсмен рассказала о самочувствии Кокорина в СИЗО

Единственные препараты, которые у футболиста есть в камере, — это витамины, которые необходимы ему для поддержания физической формы.

Футболист Александр Кокорин не обращался к медикам за помощью и чувствует себя нормально. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

— Я переговорила с начальником СИЗО, (Александр) Кокорин чувствует себя нормально, ничего у него не болит, к врачам он не обращался. Не чихает, не сопит. Не знаю, кто запустил информацию о его болезни. Чувствует он себя абсолютно нормально, — сказала Потяева РИА "Новости".

По её словам, препараты, которые есть у спортсмена, — витамины, необходимые ему для поддержания физической формы. Омбудсмен отметила, что в ближайшее время ей пришлют официальный документ о том, что футболист здоров и чувствует себя нормально.

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин приболел и в последнее время пребывает не в очень хорошем расположении духа.

Напомним, что футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и младший брат Кокорина после матча чемпионата России вместе отправились в Москву, где избили на парковке водителя телеведущей Первого канала, а в кафе — двух чиновников. Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин расплакался в зале суда. Футболисты уже долгое время находятся в СИЗО "Бутырка".