Пять самолётов, летевших в Екатеринбург, ушли на запасные аэродромы из-за тумана

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Пять самолётов, летевших в Екатеринбург, ушли на запасные аэродромы из-за тумана

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Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

Пять самолётов, следовавших в Екатеринбург, были перенаправлены на запасные аэродромы в Тюмени и Челябинске из-за сильного тумана, который накрыл город и окрестности утром, 20 ноября.

Как сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь аэропорта Кольцова Андрей Клименских, на запасной аэродром в Тюмени ушёл рейс из Астаны. Там же находится рейс из Тюмени в Екатеринбург, отправление которого задерживается.

Запасным аэродромом в Челябинске воспользовались рейсы из Благовещенска, Читы, Сургута и Новосибирска.

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