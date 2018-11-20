Пять самолётов, летевших в Екатеринбург, ушли на запасные аэродромы из-за тумана

Пять самолётов, следовавших в Екатеринбург, были перенаправлены на запасные аэродромы в Тюмени и Челябинске из-за сильного тумана, который накрыл город и окрестности утром, 20 ноября.

Как сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь аэропорта Кольцова Андрей Клименских, на запасной аэродром в Тюмени ушёл рейс из Астаны. Там же находится рейс из Тюмени в Екатеринбург, отправление которого задерживается.

Запасным аэродромом в Челябинске воспользовались рейсы из Благовещенска, Читы, Сургута и Новосибирска.