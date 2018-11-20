Число пострадавших при крушении поезда в Каталонии превысило 40 человек

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Число пострадавших при крушении поезда в Каталонии превысило 40 человек

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Количество пострадавших при сходе поезда с рельсов в Каталонии превысило 40 человек. Число погибших не увеличилось: жертвой стал один пассажир. Об этом сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Испании.

Уточняется, что у 41 одного пострадавшего лёгкие раны, ещё трое получили травмы средней степени тяжести. В общей сложности в поезде было 86 человек.

Также стала известна причина ЧП. Поезд сошёл с рельсов из-за оползня, вызванного проливными дождями.

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