Число пострадавших при крушении поезда в Каталонии превысило 40 человек

Количество пострадавших при сходе поезда с рельсов в Каталонии превысило 40 человек. Число погибших не увеличилось: жертвой стал один пассажир. Об этом сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Испании.

A #Vacarisses continuem 11 dotacions #bomberscat. Ens hem desplaçat amb una vintena.

Imatges del tren accidentat després d'evacuar persones ferides i passatgeres pic.twitter.com/05vFVgd6qq — Bombers (@bomberscat) 20 ноября 2018 г.

Уточняется, что у 41 одного пострадавшего лёгкие раны, ещё трое получили травмы средней степени тяжести. В общей сложности в поезде было 86 человек.

Также стала известна причина ЧП. Поезд сошёл с рельсов из-за оползня, вызванного проливными дождями.