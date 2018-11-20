В Петербурге задержали водителя, который сбил солиста "Поющих гитар" и его жену

В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя, который сбил на пешеходном переходе солиста ансамбля "Поющие гитары" Валерия Ступаченко вместе с женой. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по городу.

Задержанным оказался 27-летний местный житель, белый Citroen которого удалось обнаружить в одном из дворов Северной столицы.

В отношении автолюбителя составлен протокол об административном правонарушении. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Лайф сообщал, что солиста ансамбля "Поющие гитары" и исполнителя песни "Синий иней" Валерия Ступаченко сбили на пешеходном переходе на севере Санкт-Петербурга. С места ДТП водитель скрылся.