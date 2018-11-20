На конкурсе управленцев "Лидеры России" стартовал тест на знание страны

В этом году кроме истории, географии, культуры, экономики и права тестирование включает задания на знание русского языка.

На конкурсе управленцев "Лидеры России" 2018–2019 гг начался второй блок тестирования в рамках дистанционного этапа — тест на общие знания о Российской Федерации.

В этом году тест обновился. Теперь кроме истории, географии, культуры, экономики и права он включает задания на знание русского языка.

По словам председателя экспертного совета конкурса Павла Безручко, это обусловлено расширением географии проекта.

— Мы ввели данную шкалу из-за участия иностранных граждан, однако не стали выделять в большой отдельный тест, так как содержащиеся в нём вопросы и задания под силу любому образованному участнику из РФ, это будет дополнительная проверка на культуру речи. В блоке общих знаний мы полностью обновили банк заданий. Чтобы исключить возможность найти ответ в Сети, сократили время на выполнение некоторых пунктов с минуты до 20 секунд, — отметил Безручко.

У конкурсантов уже была возможность пройти демоверсию теста, проверить скорость интернета и корректность работы браузера и компьютера, а вчера стартовало основное тестирование. По его результатам вместе с итогами первого блока определяется, получает ли участник доступ к следующему блоку. На прохождение есть двое суток, выполнение теста займёт 40 минут.

Тест на общие знания о стране входил в дистанционный этап отбора и в прошлогоднем конкурсе. Победитель конкурса "Лидеры России" 2017–2018 годов Сергей Мордасов выразил мнение, что этот тест соответствует задачам конкурса. Он порекомендовал участникам максимально сконцентрироваться при прохождении теста.

— Вопросов много, они непростые, ограничение по времени очень жёсткое, и цена каждого промедления высока. Поэтому в момент сдачи теста вам не должно мешать ничего, нужно найти способ полностью уйти в себя и сосредоточиться. Тишина во время тестирования себя окупит, — сказал он.

Последним блоком тестирования на дистанционном этапе отбора станет тест на управленческий потенциал. Это комплексный тест, позволяющий оценить деловые качества участника, связанные с успехом в новой роли или сфере деятельности. Он состоится в начале декабря. В январе и феврале 2019 года во всех округах страны пройдут полуфиналы, а в марте на финале пройдёт подведение итогов и определение победителей.

Напомним, что на "Лидеров России" уже подали заявку около 230 тысяч человек — на 30 тысяч больше, чем в прошлом году.