"Атамановского маньяка" приговорили к 24 годам тюрьмы

В феврале нынешнего года, будучи пьяным, он убил одну женщину молотком, а затем с топором напал на другую девушку.

Забайкальский краевой суд приговорил к 24 годам лишения свободы Андрея Косова, также известного как "атамановский маньяк". Об этом сообщает ГТРК "Чита".

В феврале 2018 года в посёлке Атамановка он, будучи пьяным, напал на двух случайных женщин. Одной из них он нанёс десять ударов молотком по голове, после чего оттащил в сторону от дороги, украл у неё имущество на 13,5 тысячи рублей и попытался изнасиловать, но его спугнул проходивший мимо местный житель. Женщина скончалась на месте.

В дальнейшем он напал на другую девушку, нанеся ей удар обухом топора. Он забрал у неё три тысячи рублей. Девушку нашли местные жители, которые вызвали скорую, благодаря чему она выжила.

Из 24 лет заключения первые пять он проведёт в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Кроме того, Косов обязан выплатить 203 тысячи рублей страховой компании в качестве компенсации за лечение пострадавшей. Ещё один миллион рублей он должен будет выплатить дочери погибшей в качестве компенсации материального вреда и 83 тысячи рублей компенсации материального ущерба.

Это уже не первый срок Косова. Ранее он был судим за то, что в 16 лет убил двоих своих спящих собутыльников.