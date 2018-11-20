Путин встретится с главой ФНС в преддверии Дня налоговой

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Путин встретится с главой ФНС в преддверии Дня налоговой

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин сегодня встретится с главой ФНС Михаилом Мишустиным. Беседа пройдёт в преддверии Дня работника налоговой инспекции, сообщил журналистам пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

— Будет также встреча с Михаилом Мишустиным, главой нашей налоговой службы, в преддверии Дня работника налоговых органов, который будет завтра, — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что у лидера также запланирован целый ряд рабочих встреч, но не публичных.

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