Песков переадресовал в МИД вопрос о "мерах" Евросоюза по Азовскому морю

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Песков переадресовал в МИД вопрос о "мерах" Евросоюза по Азовскому морю

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Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Министерство иностранных дел РФ вопрос о возможных "конкретных мерах" Европейского союза в связи с ситуацией в Азовском море, о которых ранее заявила представитель ЕС Федерика Могерини.

— Давайте Могерини будет комментировать МИД, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, в ноябре стало известно, что в портах Бердянска и Мариуполя было задержано 15 российских и иностранных судов за заход в крымские порты. В ответ власти РФ усилили пограничные досмотры в своей части Азовского моря. Могерини заявила, что ЕС обсуждает в связи с ситуацией "конкретные меры", которые могут быть рассмотрены в ближайшее время.

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