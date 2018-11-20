Песков переадресовал в МИД вопрос о "мерах" Евросоюза по Азовскому морю

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Министерство иностранных дел РФ вопрос о возможных "конкретных мерах" Европейского союза в связи с ситуацией в Азовском море, о которых ранее заявила представитель ЕС Федерика Могерини.
— Давайте Могерини будет комментировать МИД, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, в ноябре стало известно, что в портах Бердянска и Мариуполя было задержано 15 российских и иностранных судов за заход в крымские порты. В ответ власти РФ усилили пограничные досмотры в своей части Азовского моря. Могерини заявила, что ЕС обсуждает в связи с ситуацией "конкретные меры", которые могут быть рассмотрены в ближайшее время.
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