Арестованный глава Nissan присваивал себе часть вознаграждения руководителей

Также стало известно что на деньги концерна его президент покупал себе жильё в разных городах мира.

Глава японского автоконцерна Nissan Карлос Гон, арестованный накануне, мог присваивать себе часть вознаграждения, положенного для других руководителей компании. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в отделе особых расследований прокуратуры Токио.

Известно, что с 2010 года совет акционеров определял размер вознаграждения для членов совета директоров в размере трёх миллиардов иен. При этом треть этой суммы присваивалась Гоном, так как распределением средств занимался именно он.

Отметим, что арест стал возможен благодаря сотрудничеству следствия с одним из членов совета директоров компании, который рассказал, что её президент покупал дорогую недвижимость в разных городах мира на деньги концерна. При этом такие покупки не были оправданы с точки зрения нужд компании.

Ранее Лайф сообщал, что главу Nissan Карлоса Гона арестовали в Японии по подозрению в занижении доходов. Сообщается, что на ближайшем заседании совета директоров может быть поднят вопрос о его отставке.