Путин: От чёткой работы транспортного комплекса напрямую зависит развитие страны

По словам главы государства, в России нужно активнее внедрять современные технологии, отвечающие мировым стандартам безопасности, надёжности и экологичности.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XII Международного форума "Транспорт России", который проходит 20–22 ноября в Гостином Дворе. Глава государства отметил, что на сегодняшний день вопросам совершенствования транспортной отрасли и повышения её конкурентоспособности уделяется приоритетное внимание властей.

— От чёткого, бесперебойного функционирования транспортного комплекса напрямую зависит устойчивое развитие российских регионов и страны в целом, качество жизни и благополучие людей, — подчеркнул президент в приветственной телеграмме, размещённой на сайте Кремля.

Президент отметил, что в нашей стране нужно активнее внедрять современные технологии, отвечающие мировым стандартам безопасности, надёжности, экологичности. В помощь предлагается активнее задействовать механизмы государственно-частного партнёрства.

Форум "Транспорт России" ежегодно собирает более 3500 профессионалов отрасли, среди которых члены правительства страны, руководство Министерства транспорта, главы крупнейших российских и зарубежных компаний, представители банковского сектора, учёные и многие другие.

На этот раз на повестке дня оказалась ревизия материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создание оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов, инвестиционная привлекательность транспортной отрасли, а также подготовка будущих специалистов в ведущих транспортных вузах страны.