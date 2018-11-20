Песков назвал давлением призыв США не выбирать россиянина главой Интерпола

Представитель Кремля также призвал дождаться начала выборов в организацию и их результатов.

Призыв американских сенаторов не выбирать генерал-майора МВД России Александра Прокопчука главой Интерпола является давлением и своеобразным вмешательством в избирательный процесс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле ещё не читали соответствующее письмо, но видели сообщения в СМИ.

— Но, наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс. В выборы международной организации. Вот наглядное проявление. Но будут выборы, давайте дождёмся результатов, — сказал он.

На вопрос, можно ли назвать письмо сенаторов давлением на Интерпол, Песков сказал: "Безусловно".