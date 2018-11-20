Песков назвал давлением призыв США не выбирать россиянина главой Интерпола

Призыв американских сенаторов не выбирать генерал-майора МВД России Александра Прокопчука главой Интерпола является давлением и своеобразным вмешательством в избирательный процесс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что в Кремле ещё не читали соответствующее письмо, но видели сообщения в СМИ.
— Но, наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс. В выборы международной организации. Вот наглядное проявление. Но будут выборы, давайте дождёмся результатов, — сказал он.
На вопрос, можно ли назвать письмо сенаторов давлением на Интерпол, Песков сказал: "Безусловно".
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