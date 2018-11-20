Песков: Россия готова к дальнейшему диалогу с США по ДРСМД

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по вопросу о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

— Россия хочет и готова вести дальше разговор с США по ДРСМД. Россия готова к диалогу. Это очень важное заявление президента, и его нельзя оставлять без внимания, — сообщил представитель российского лидера.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что решение США выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности не останется без ответа со стороны РФ.