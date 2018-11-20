В Самаре умершую женщину позвали в ПФР за пособием на собственные похороны

В организации заявили, что произошла техническая ошибка в программном обеспечении клиентской службы.

В Самаре пенсионный фонд (ПФР) пригласил умершую женщину за пособием на собственные похороны из-за сбоя в работе программного обеспечения клиентской службы организации.

Ранее житель Самары на своей странице в "Фейсбуке" выложил копию письма из местного отделения ПФР на имя его тёщи, которая скончалась в мае нынешнего года. В письме ей предлагалось получить пособие на погребение, предъявив соответствующие документы.

Как сообщает РИА "Новости", в пресс-службе организации объяснили этот инцидент тем, что из-за технической ошибки перепутались список умерших и список их родственников.