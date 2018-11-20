Стали известны цены на новый Nissan X-Trail

Комплектации были значительно переработаны с учётом российского климата и пожеланий покупателей.

Японский автоконцерн Nissan огласил цены на новый кроссовер X-Trail, производство которого будет налажено в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Комплектации автомобиля были пересмотрены с учётом климатических особенностей России, а также пожеланий клиентов. Так, автомобиль получил подогрев задних сидений и руля, начиная с комплектации SE+. Базовая версия авто получила систему помощи при экстренном торможении и систему активного контроля траектории движения. Различные доработки сделали X-Trail тише и мягче, а перенастроенный руль поможет добиться более точной управляемости.

В список новых дополнений также вошли система остановки перед препятствием и их обнаружение при движении задним ходом, а новые адаптивные фары будут направлять пучок света в сторону поворота на угол 15 градусов, что позволит обеспечить лучшую освещённость при выполнении манёвра.

Отдельные комплектации получили систему "Яндекс. Авто", а в максимальной версии автомобиля будут предлагаться легкосплавные диски с фирменным дизайном.

Оснащён кроссовер будет двумя бензиновыми двигателями мощностью 144 и 171 л. с. и объёмом 2 и 2,5 литра. Также доступен будет и дизельный силовой агрегат с объёмом 1,6 литра и мощностью 133 л. с. Последний будет предлагаться только с механической коробкой передач, а два первых варианта ещё и с "автоматом".

Стоимость базовой комплектации SE стартует с отметки 1 млн 574 тыс. руб., а за самую дорогую версию LE Top придётся выложить 2 млн 234 тыс.