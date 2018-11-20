"Сами виноваты". В Совфеде ответили Киеву насчёт убытков от "Турецкого потока"

Сенатор Сергей Цеков напомнил, как украинская сторона собственными руками разрушила добрососедские отношения с Россией. А теперь кусает локти.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал опасения украинских экспертов относительно того, что после запуска первой нитки "Турецкого потока" Киев потеряет около 500 тысяч долларов. В беседе с Лайфом российский сенатор предлагает лучше подумать о том, что наша страна приобретет с запуском газопровода.

— А приобретаем мы более дешевый транзит, более надёжного партнёра, который с нами не конфликтует, не выясняет отношения, а строит отношения по современным международным стандартам, — подчеркнул сенатор.

Цеков напомнил, что руководство России неоднократно заявляло, что мы готовы сотрудничать с Незалежной, но для этого Украина должна стать для нас добрым партнёром. А Киев вместо этого пытался диктовать нам свои условия и навязывать своё видение ситуации, а затем и вовсе решил порвать все связи с Россией. И украинскому руководству теперь винить в этом некого, кроме как самих себя, рассудил собеседник Лайфа.

— Мы-то на протяжении долгих лет нормально строили отношения, а в первые годы независимости чуть ли не бесплатно газ давали Украине. Но они сами всё разрушили своими действиями, поступками своего руководства, — подытожил сенатор.

Ранее в Киеве подсчитали, что после запуска первой нитки "Турецкого потока" перекачка газа через украинскую ГТС уменьшится на 12–13 миллиардов кубометров в год. В финансовом эквиваленте страна потеряет около 500 тысяч долларов.