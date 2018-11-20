Пушистый безбилетник. В Ростове спасли кота, выжившего при езде в моторе машины

Автолюбитель не заметил четвероногого в начале поездки, поэтому выпускать его пришлось механикам.

Сотрудники станции техобслуживания в Ростове обнаружили кота в моторе автомобиля. Пушистого безбилетника обнаружили автомеханики на улице Вавилова.

Хозяин машины привёз её на ремонт. Когда автомеханики поместили её на подъёмник, то услышали мяуканье. Оказалось, что внутри мотора находился кот, который чудом не пострадал.

Скорее всего, питомец пробрался внутрь автомобиля, чтобы погреться. А вот выбраться не вышло. Автолюбитель не заметил четвероногого, поэтому выпускать его пришлось механикам.

Сотрудники СТО накормили спасённого и теперь подыскивают ему достойного хозяина.