Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимается темой частных военных компаний.

— Нет, такой темы на повестке дня сейчас нет, — сказал Песков, отвечая на вопрос о правовом статусе частных военных компаний.

Он также прокомментировал данные, что бойцы частных военных компаний подали в Международный уголовный суд в Гааге иск против организаторов ЧВК. Песков отметил, что скорее этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов или Минобороны.