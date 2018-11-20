Песков заявил, что Кремль не занимается темой частных военных компаний

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Песков заявил, что Кремль не занимается темой частных военных компаний

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Фото: © РИА "Новости" / Андрей Любимов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимается темой частных военных компаний.

— Нет, такой темы на повестке дня сейчас нет, — сказал Песков, отвечая на вопрос о правовом статусе частных военных компаний.

Он также прокомментировал данные, что бойцы частных военных компаний подали в Международный уголовный суд в Гааге иск против организаторов ЧВК. Песков отметил, что скорее этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов или Минобороны.

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