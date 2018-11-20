Эрдоган назвал "Турецкий поток" стратегическим проектом для страны

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Эрдоган назвал "Турецкий поток" стратегическим проектом для страны

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Реджеп Эрдоган. Фото:© РИА Новости/Михаил Климентьев

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган назвал газопровод "Турецкий поток" стратегическим энергетическим проектом для страны. Об этом президент страны заявил, выступая перед парламентской фракцией правящей в Турции Партии справедливости и развития.

— В будущем году по этой линии начнутся поставки природного газа, — сказал Эрдоган.

Напомним, что 19 ноября "Газпром" завершил строительство морского участка "Турецкого потока". Принимавший участие в церемонии президент России Владимир Путин заявил, что проект не направлен против кого-либо.

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