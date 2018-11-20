Эрдоган назвал "Турецкий поток" стратегическим проектом для страны

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган назвал газопровод "Турецкий поток" стратегическим энергетическим проектом для страны. Об этом президент страны заявил, выступая перед парламентской фракцией правящей в Турции Партии справедливости и развития.

— В будущем году по этой линии начнутся поставки природного газа, — сказал Эрдоган.

Напомним, что 19 ноября "Газпром" завершил строительство морского участка "Турецкого потока". Принимавший участие в церемонии президент России Владимир Путин заявил, что проект не направлен против кого-либо.