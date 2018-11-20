В Волгограде ищут любящих хозяев для носителей "кошачьего ВИЧ" Лисы и Арамиса

Эта неразлучная парочка страдает от редкого заболевания, однако все же надеется найти семью.

В Волгограде активисты ищут хозяев для кошачьей пары — Арамиса и Лисы, у которых диагностирован вирус иммунодефицита кошек (ВИК). Объявление опубликовано в социальной сети "ВКонтакте".

Котикам около трёх лет. Они очень привязаны друг к другу, поэтому активисты хотят найти для них одну семью на двоих. При этом рассматривается вариант их расселения по отдельности.

Куратор питомцев Ева Полякова называет их мнушками-подушками, отмечая, что они приятные и тёплые. Стоит подчеркнуть, что животные отличаются по своему характеру. Арамис является душой компании и всегда рад вниманию, а вот Лиса может начать капризничать и хотеть уединиться. Однако вдвоём они прекрасно дополняют друг друга.

Само заболевание не является опасным для человека, однако может распространяться на других представителей семейства кошачьих, поэтому их отдадут только в тот дом, где они будут единственными питомцами.

Как уже сообщал Лайф, по состоянию на 2016 год, вирусный иммунодефицит кошек (ВИК) поразил уже 60% уличных котов и 2% домашних. Что это за болезнь и каковы масштабы эпидемии, читайте здесь.