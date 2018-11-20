Уже более миллиона россиян проголосовали за новые имена для аэропортов

Больше всего голосов по-прежнему отдано уфимской воздушной гавани (72,6 тыс. человек).

Больше миллиона граждан Российской Федерации приняли участие в финальном этапе конкурса "Великие имена России", в рамках которого люди выбирают дополнительные имена для крупных аэропортов страны. Об этом говорится на официальном сайте проекта великиеимена.рф.

Больше всего голосов по-прежнему отдано уфимскому аэропорту (72,6 тыс. человек), он признан абсолютным чемпионом конкурса.

В лидеры по количеству проголосовавших также вышли аэропорт Казани (55,4 тыс. человек), аэропорт Симферополя (43,7 тыс. человек), аэропорт Минеральных Вод (40,6 тыс. человек) и аэропорт Мурманска (35,6 тыс. человек).

Организаторы уже назвали города, которые набрали всего по десять тысяч голосов. Среди них Магадан, Норильск, Анапа, Сочи, Петропавловск-Камчатский, Сыктывкар и Благовещенск.