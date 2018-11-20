"Всё не так просто". Рошаль заступился за главврача роддома, где умер младенец

В Национальной медицинской палате также полагают, что целесообразно было бы перевести Елену Руденко под домашний арест.

Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль выступил против ареста главного врача роддома в Калининграде Елены Руденко, которая обвиняется в превышении полномочий из-за смерти малыша. Его заявление обнародовано на сайте НМП.

— Всё не так просто. Ребёнок родился недоношенным с весом всего 700 г у женщины от третьей беременности. Первые две беременности закончились печально, — сказал он.

Рошаль добавил, что женщина приехала в Калининград из Узбекистана около года назад и жила в городе без прописки. Соответственно, она не обращалась в женскую консультацию из-за отсутствия страхового полиса.

— Как протекала беременность, где она наблюдалась — не известно. Общение было затруднительным, так как она плохо говорит по-русски. Госпитализирована по скорой помощи. Безводный период около двух суток. Ребёнок родился в крайне тяжёлом состоянии, — продолжил глава НМП.

Рошаль продолжил, что препарат, который должны были ввести новорождённому, был в роддоме в достаточном количестве. По его словам, лекарство использовалось для новорождённого.

— В соответствии с инструкцией, повторное применение препарата возможно через 12 часов. Ребёнок родился в 5 часов утра, следовательно, повторное введение возможно в 17 часов, а ребёнок умер в начале одиннадцатого, за 6 часов до возможного повторного введения лекарства, — подчеркнул он.

В Национальной медицинской палате также полагают, что целесообразно было бы перевести Руденко под домашний арест, а не отправлять под стражу.

Как ранее сообщало следствие, главврач дала указание медперсоналу сделать всё возможное, чтобы ребёнок не выжил. Своё решение она мотивировала высокой стоимостью препарата и ухудшением показателей медицинской статистики. Добавим, что само лекарство стоит от 18 до 24 тысяч рублей.