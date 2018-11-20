18-летняя россиянка умерла, пытаясь похудеть на мочегонном и слабительном

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18-летняя россиянка умерла, пытаясь похудеть на мочегонном и слабительном

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Фото: © Pixabay/jarmoluk

В подмосковном городе Истра 18-летняя девушка умерла от передозировки мочегонными и слабительными, с помощью которых хотела похудеть. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Изначально девушка намеревалась сбросить вес традиционным путём: с помощью занятий спортом, правильного питания и здорового образа жизни. Однако в какой-то момент она перешла на мочегонные и слабительные, постоянно увеличивая дозу.

В конечном итоге 18-летняя Дарья Круглова умерла от остановки сердца.

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