18-летняя россиянка умерла, пытаясь похудеть на мочегонном и слабительном

В подмосковном городе Истра 18-летняя девушка умерла от передозировки мочегонными и слабительными, с помощью которых хотела похудеть. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Изначально девушка намеревалась сбросить вес традиционным путём: с помощью занятий спортом, правильного питания и здорового образа жизни. Однако в какой-то момент она перешла на мочегонные и слабительные, постоянно увеличивая дозу.

В конечном итоге 18-летняя Дарья Круглова умерла от остановки сердца.