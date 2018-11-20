Посольство России в КНДР показало подарок Ким Чен Ыну

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Посольство России в КНДР показало подарок Ким Чен Ыну

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Северокорейской стороне был передан расписной "рог изобилия", выполненный из керамики.

Посольство РФ в Пхеньяне показало подарок, переданный лидеру КНДР Ким Чен Ыну делегацией Росмолодёжи, посетившей Северную Корею.

<p>Фото: © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/RusEmbDPRK/?__tn__=kC-R&eid=ARDKNZODswyZHXbWK1VFLEkKzUIuZi_zJSUCVQHoQSZYlu6Tqwc77MMI64iEBiGjDS1pMbPfhSPHxnqk&hc_ref=ARTxknjMw7Fx9wIZmM9OaZOua4LJst0KNbDmYwznIVqWRBIPEkVqSXLASyV2zfUMGRk&__xts__%5B0%5D=68.ARCFpUFBeNAeqzXCbGjkUkvxmq5nWEYGFIwz40hyoSLF9i0EwuPOZ47v-IYqgV-nrB59ROLXUk2dQZ7Vgi9bEiCx0xNdbJoxOPS8p9xHllwBtNyy7yaF_ZIaKumkAD4nLIyz70whB2NNW6na38C5U_dLdOTnvOeCwKUPDWh-cMqkuQMEqg07IvkK_CxQm3X5M3jBeuqyGmyWp2H31oWVhmJ8uRoXsZqqEvTDETEYT-58J9rQMy3gDUbun-wAEVx23eYuYDtGwAxwAaMKYHv_eQzEJXD8qlnFH3tw5_rW0lMiUZELAFPUyvIHX5b51XxrrWhQnZr-H-Auad9mHBv1aHK27Z53terEAbCJy1H1ZuuOGcXF0e6BL35c8_SkBxbqqX4BMVB_910Z36MGrag0xXVFUPikg8kfzgSYM0JVkgti85T3Zgcgy9Pe1O9CbgGGTnWbWvu8sW0nwWi2FQ" target="_blank"><ins>Посольство России в КНДР / Russian Embassy in the DPRK</ins></a></p>

На снимке, размещённом в Facebook дипмиссии, руководитель Агентства по делам молодёжи РФ Александр Бугаев в присутствии российского посла Александра Мацегоры передаёт "рог изобилия" северокорейской стороне.

Подарок сделан из керамики: на белом фоне изображены всадники, едущие по заснеженному полю.

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