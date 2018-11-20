Посольство России в КНДР показало подарок Ким Чен Ыну

Посольство РФ в Пхеньяне показало подарок, переданный лидеру КНДР Ким Чен Ыну делегацией Росмолодёжи, посетившей Северную Корею.
На снимке, размещённом в Facebook дипмиссии, руководитель Агентства по делам молодёжи РФ Александр Бугаев в присутствии российского посла Александра Мацегоры передаёт "рог изобилия" северокорейской стороне.
Подарок сделан из керамики: на белом фоне изображены всадники, едущие по заснеженному полю.
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