Суд признал законным штраф в 22 млн рублей для The New Times

Во время заседания прокурор обратился к главреду издания и попросил не искать политической подоплёки.

Тверской суд Москвы признал законным административный штраф для журнала The New Times в размере 22 миллионов рублей. Он был наложен за то, что издание несвоевременно предоставило сведения об иностранных источниках финансирования в Роскомнадзор.

— Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты без удовлетворения, — огласила вердикт судья.

Между тем прокурор попросил главного редактора журнала Евгению Альбац не придавать делу политическую окраску. Он назвал некорректными заявления главреда, что здесь присутствует политическая подоплёка.

— При вынесении решения судом были учтены фактические обстоятельства дела, решение было вынесено в рамках процессуальных сроков и является обоснованным, — пояснил прокурор.

Таким образом, решения суда о наложении штрафов на Альбац и The New Times вступили в силу.