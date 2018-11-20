Несколько ресторанов Starlite Diner в Москве закрыли из-за гепатита А

В заведениях были нарушены нормы хранения и приготовления продуктов, а на производстве нет бактерицидных ламп, что ведёт к нарушению технологии приготовления пищи.

Управление Роспотребнадзора по Москве провело расследование в нескольких ресторанах сети Starlite Diner после регистрации восьми случаев вирусного гепатита А среди сотрудников и гостей. По его результатам найдены многочисленные нарушения, три ресторана были закрыты, сообщает пресс-служба ведомства.

— При эпидемиологическом расследовании выяснилось, что указанные рестораны сети Starlite Diner работают с многочисленными грубейшими нарушениями. <...> Большая часть персонала (около 80%) не имеет прививок против гепатита А и дизентерии, и руководители ресторанов не имели права допускать людей к работе в общепите, — подчёркивается в сообщении.

По данным пресс-службы, в проверенных ресторанах были нарушены нормы хранения и приготовления продуктов, на производстве нет бактерицидных ламп, что ведёт к нарушению технологии приготовления пищи и могло стать причиной вспышек заболеваемости гепатитом А. Также в заведениях возможности помещения не соответствуют нагрузке: и вход посетителей, и приём продукции ведутся через одни и те же двери. Готовые блюда подаются в зал через один дверной проём, туда же уносят грязную столовую посуду, поступающую на мойку.

— Учитывая, что выявленные при расследовании нарушения представляют угрозу здоровью и жизни людей и могут способствовать распространению инфекционных заболеваний среди посетителей, помещения трёх ресторанов закрыты и опечатаны, административные материалы по результатам расследования направлены в суд для приостановления деятельности трёх ресторанов Starlite Diner (улица Коровий Вал, дом 9А; Страстной бульвар, дом 8А; проспект Вернадского, дом 6) на 90 суток, — отмечается в сообщении.

В ходе эпидрасследования специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воды, продуктов, смывы с оборудования, приборов, рук и одежды персонала, а также привили против гепатита А работников ресторанов и провели заключительную дезинфекцию.

Последняя плановая проверка сети проводилась в 2012 году, далее в связи с постоянной сменой юрлиц плановые проверки не осуществлялись.