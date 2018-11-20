Политолог: Иванка Трамп похоронит авторитет отца

Профессор ВШЭ считает, что пребывание дочери президента США на руководящих постах в Белом доме не идёт на пользу никому: ни рядовым американцам, ни лично Дональду Трампу.

Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев прокомментировал скандал вокруг Иванки Трамп, которую уличили в использовании личной почты на работе. По его словам, миловидная блондинка может похоронить авторитет своего отца.

— Всё это рассматривается как чистое кумовство, и когда президент является вместо гаранта примером такого кумовства, это становится разрушительным фактором для американского государства и сказывается негативным образом на всей системе, — заявил Матвейчев в беседе с Лайфом.

Он обратил внимание на то, что политика стала частью семейного бизнеса Трампа не только за счёт Иванки. Например, её муж Джаред Кушнер является главным советником и доверенным лицом Трампа, он фактически режиссировал его предвыборную кампанию. Кроме того, у президента США есть ещё и сыновья — Эрик Трамп и Дональд Трамп — младший, которые составляют ещё одну влиятельную группировку в американском истеблишменте, где бизнес так же прочно связан с политикой, как семейные узы руководства США.

— Конечно, авторитета власти это никакого не даёт, а, наоборот, разрушает его полностью, — уверен эксперт.

Напомним, что, по данным The Washington Post, дочь и советник президента США Иванка Трамп почти весь 2017 год использовала личную электронную почту для служебной переписки. При этом для Хиллари Клинтон такая неаккуратность едва не вылилась в расследование с участием ФБР. Когда стало известно, что Клинтон, находясь в должности госсекретаря США, использовала в служебных целях личный электронный ящик, она была подвергнута жёсткой критике. Этот факт из её биографии, по мнению ряда экспертов, сыграл не последнюю роль в её поражении на выборах.