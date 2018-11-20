В парламенте Молдавии предложили отказаться от употребления русского языка

В документе также есть положение, согласно которому лицам, не владеющим государственным языком, запрещено баллотироваться на выборах в этот орган власти.

В парламенте Молдавии зарегистрирован законопроект, обязывающий депутатов знать государственный язык и использовать в работе только его. Документ был опубликован на сайте законодательного органа.

В законопроекте предлагается не переводить документы на русский язык, обязать депутатов выступать только на государственном языке, прописанном в конституции как молдавский. Но в своей инициативе либералы обозначили его как румынский, сославшись на принятое в 2013 году решение Конституционного суда, признавшего верховенство Декларации о независимости 1991 года над основным законом.

В пояснительной записке указано, что "КС признал устаревшим" закон о функционировании языков, который был принят в 1989 году, где русский был наделён статусом языка межнационального общения. Следовательно, говорится в записке, в молдавском парламенте надо отказаться от "официального языка СССР".