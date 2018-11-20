"Слабее, чем в 2014-м". В ЦБ оценили эффект от возможных новых санкций

Регулятор отмечает, что обладает всеми необходимыми инструментами для стабилизации финансового рынка.

Новые возможные санкции Запада могут нанести ущерб российской экономике меньше того, который наблюдался в 2014–2015 годах. Об этом сообщил директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов.

Он отметил, что говорить об отсутствии какого-либо эффекта на экономику страны от ограничительных мер будет неправильно.

— Но эффект нельзя переоценивать, эффект на экономику будет в большинстве сценариев гораздо слабее, чем тот эффект, который мы наблюдали в 2014–2015 годах, — отметил Морозов во время выступления на Финансовом форуме России.

Он добавил, что при необходимости и в крайнем случае ЦБ примет решение не покупать валюту до конца года.