Участника гонок на Gelandewagen Маджидова выдворят из России

Соответствующее решение было принято ещё в июне нынешнего года, однако Маджидов попытался его опровергнуть.

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение МВД о выдворении из страны 22-летнего Абдувахоба Маджидова, известного по своему участию в гонках на Gelandewagen.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", по мнению суда, Маджидов не соблюдал российские законы, его пребывание на территории страны "создаёт реальную угрозу общественному порядку".

Ранее Дорогомиловский суд Москвы постановил, что при получении Маджидовым паспорта гражданина РФ соответствующим органам были предоставлены заведомо ложные сведения, из-за чего его паспорт был аннулирован, а сам Маджидов был приговорён к штрафу в размере пяти тысяч рублей и выдворению из страны.

В марте 2016 года Маджидов и сын вице-президента "ЛУКойла" Руслан Шамсуаров устроили в Москве гонки с полицией, которую транслировали в прямом эфире в социальных сетях.