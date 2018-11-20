В Праге госпитализировали чешского "короля поп-музыки"

Чешского певца Карела Готта госпитализировали в Праге в связи с воспалением верхних дыхательных путей. Об этом журналистам сообщила продюсер музыканта Анета Штолцова.

— Медики приняли данное решение, стремясь обезопасить его от возможных осложнений, если лечение будет проходить в амбулаторных условиях. Маэстро вынужден был отменить запланированное выступление в своём родном городе Пльзень, — отметила Штолцова.

Она также подчеркнула, что "золотой соловей" находится в карантине, а в последние несколько лет он перенёс ряд операций из-за онкологии.

За свою карьеру Карел Готт записал около 200 пластинок, которые выходили в том числе и в СССР. Его нередко называют чешским королём поп-музыки.