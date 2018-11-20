"Как горячие пирожки". В Крыму ожидают "сумасшедшего" спроса на новогодний отдых

Купить путёвку на полуостров хотят как российские туристы, так и иностранные граждане.

В Крыму ожидается "сумасшедший" поток туристов в новогодние праздники. Об этом сообщил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.

— Сейчас разбирают всё (туристические продукты) как горячие пирожки. Спрос намного больше, сумасшедший. В наших планах, что приблизимся к 7 млн, включая тех, кто приедет на новогодние праздники, — отметил Черняк.

По его словам, на полуострове рассчитывают принять 150−200 тысяч человек во время предстоящих каникул. Любопытно, но спросом Крым пользуется не только среди российских туристов, но и у иностранцев.

Ранее Лайф сообщал, что в Крыму ожидают рекордного числа туристов по итогам года.